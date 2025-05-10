«Зенит» СПб — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча КР по волейболу — в 19:30

Сегодня, 10 мая, в Казани состоится полуфинальный матч Кубка России по волейболу — 2025 среди мужчин между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва). Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

В другом полуфинале сыграют «Зенит-Казань» и «Локомотив» (Новосибирск).

С 6 по 8 мая 2025 года в Казани проходил групповой этап «Финала шести» мужского Кубка России по волейболу — 2025. По две лучшие команды из групп A и Б вышли в полуфинал. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, 11 мая.