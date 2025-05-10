Новосибирский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка России — 2025 по волейболу

Сегодня, 10 мая, в Казани проходит очередной день «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Завершился полуфинальный матч между казанским «Зенитом» и «Локомотивом» (Новосибирск). Новосибирская команда одержала победу со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21) и вышла в финал Кубка России – 2025.

Второй финалист турнира определится в матче 1/2 финала, где сыграют «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва). Победителями группового раунда стали волейболисты из казанского «Зенита» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Действующим обладателем Кубка России являются волейболисты московского «Динамо».