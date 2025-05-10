Новосибирский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка России — 2025 по волейболу
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Сегодня, 10 мая, в Казани проходит очередной день «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Завершился полуфинальный матч между казанским «Зенитом» и «Локомотивом» (Новосибирск). Новосибирская команда одержала победу со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21) и вышла в финал Кубка России – 2025.
Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Кобзарь
Второй финалист турнира определится в матче 1/2 финала, где сыграют «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва). Победителями группового раунда стали волейболисты из казанского «Зенита» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.
Действующим обладателем Кубка России являются волейболисты московского «Динамо».
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