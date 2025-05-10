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Вольвич: «Локомотив» не позволил нам играть так, как мы хотели, а мы им позволили

Вольвич: «Локомотив» не позволил нам играть так, как мы хотели, а мы им позволили
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Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал поражение в полуфинале «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Казанский «Зенит» уступил «Локомотиву» (Новосибирск) со счётом 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 21:25).

Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Кобзарь

«Команда играет так как позволяет соперник. «Локомотив» не позволил нам играть так, как мы хотели, а мы им, в свою очередь, позволили. «Локомотив» молодцы, продемонстрировали замечательную игру, в первую очередь с точки зрения подачи и приёма. И реализация атак с негативного приёма, их было немного, но там процент под 60 шёл в третьей и четвёртой партии. Такие матчи случаются, это волейбол.

Партию выиграть удалось только благодаря болельщикам, тому, как они болели, шумели. Я не чувствовал этого давления, разве что в хорошем смысле. Жаль, что болельщики не утянули нас в пятую партию. Мы сами не могли, но такое в спорте случается. В пятой партии бы дожали? Если бы да кабы… Надеюсь, но этого мы уже не узнаем. Ждём следующий «Финал шести» в Казани, там уже будет пять партий с «Локомотивом» Прогресс такой у нас. Но главное — надеюсь, в следующий раз выиграем», – передаёт слова Вольвича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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