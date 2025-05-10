Вольвич: «Локомотив» не позволил нам играть так, как мы хотели, а мы им позволили

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал поражение в полуфинале «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Казанский «Зенит» уступил «Локомотиву» (Новосибирск) со счётом 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 21:25).

«Команда играет так как позволяет соперник. «Локомотив» не позволил нам играть так, как мы хотели, а мы им, в свою очередь, позволили. «Локомотив» молодцы, продемонстрировали замечательную игру, в первую очередь с точки зрения подачи и приёма. И реализация атак с негативного приёма, их было немного, но там процент под 60 шёл в третьей и четвёртой партии. Такие матчи случаются, это волейбол.

Партию выиграть удалось только благодаря болельщикам, тому, как они болели, шумели. Я не чувствовал этого давления, разве что в хорошем смысле. Жаль, что болельщики не утянули нас в пятую партию. Мы сами не могли, но такое в спорте случается. В пятой партии бы дожали? Если бы да кабы… Надеюсь, но этого мы уже не узнаем. Ждём следующий «Финал шести» в Казани, там уже будет пять партий с «Локомотивом» Прогресс такой у нас. Но главное — надеюсь, в следующий раз выиграем», – передаёт слова Вольвича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.