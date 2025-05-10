Капитан «Зенита-Казань» Вольвич усомнился в необходимости матчей за бронзу в финале КР

Капитан казанского «Зенита» Артём Вольвич усомнился в необходимости матчей за третье место. В полуфинале «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин казанский «Зенит» уступил «Локомотиву» (Новосибирск) со счётом 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 21:25).

«Завтра играем за бронзу, отдыхаем, восстанавливаемся. Завтра нас ждёт работа. Не волейбол уже, а работа. Честно говоря, не совсем понимаю матчи за третье место, когда разыгрывается трофей. Матч за третье место – медаль, сладкая конфетка, небольшое утешение. Но медаль – она и есть медаль.

Кубок – это всегда один или два матча. Здесь в лучшем случае четыре. Это не серия, и всегда может быть эффект случайности. Сегодня мы играли плохо, что греха таить. Больше смотрели, как у них Кобзарь пасует, а сами особо ничего не делали из того, что мы умеем делать. Если мы сыграли бы серию, уверяю, сделали бы работу над ошибками и на следующий матч вышли бы уже совсем с другим настроем. Но в этом и магия кубковых матчей, нет права на ошибку», – передаёт слова Вольвича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.