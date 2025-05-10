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Капитан «Зенита-Казань» Вольвич усомнился в необходимости матчей за бронзу в финале КР

Капитан «Зенита-Казань» Вольвич усомнился в необходимости матчей за бронзу в финале КР
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Капитан казанского «Зенита» Артём Вольвич усомнился в необходимости матчей за третье место. В полуфинале «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин казанский «Зенит» уступил «Локомотиву» (Новосибирск) со счётом 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 21:25).

Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Кобзарь

«Завтра играем за бронзу, отдыхаем, восстанавливаемся. Завтра нас ждёт работа. Не волейбол уже, а работа. Честно говоря, не совсем понимаю матчи за третье место, когда разыгрывается трофей. Матч за третье место – медаль, сладкая конфетка, небольшое утешение. Но медаль – она и есть медаль.

Кубок – это всегда один или два матча. Здесь в лучшем случае четыре. Это не серия, и всегда может быть эффект случайности. Сегодня мы играли плохо, что греха таить. Больше смотрели, как у них Кобзарь пасует, а сами особо ничего не делали из того, что мы умеем делать. Если мы сыграли бы серию, уверяю, сделали бы работу над ошибками и на следующий матч вышли бы уже совсем с другим настроем. Но в этом и магия кубковых матчей, нет права на ошибку», – передаёт слова Вольвича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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