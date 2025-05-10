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Вербов объяснил поражение казанского «Зенита» от «Локомотива»

Вербов объяснил поражение казанского «Зенита» от «Локомотива»
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов объяснил поражение команды от новосибирского «Локомотива» в полуфинальном матче Кубка России – 2025.

Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Кобзарь

«Сегодня у нас ничего не получилось, вообще. Даже с учётом 29 ошибок у Новосибирска на подаче проигрывать 1-3 – это говорит о том, что не получилось ничего. Пытались как-то что-то разнообразить, наш стиль такой быстрый, пойти через более силовой, упростить игру. Но ничего не сделали, нас Новосибирск переблокировал – это о чём-то говорит. Либо мы на эмоциях бежали, всё опускали, хотели быстрее завершить розыгрыш и где-то пытались терпеть, но через терпение тоже ничего не получалось.
«Локомотив» в любом случае во всём был лучше, они всё принимали. Если есть приём – сразу играть тяжело. Команда с хорошими центральными, которая на быстрых мячах делает хорошо, но, что самое интересное, если посмотреть статистику, мы проиграли даже не быстрые мячи. Мы проиграли тяжёлые ситуации. После третьей партии мы показали под 60% реализации на казанском блоке, на нашей подаче. Нам не за что вообще было зацепиться. Блока нет, защита не получается, свалились на эмоции. И результат абсолютно закономерный», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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