Вольвич: три года играем одни и те же кубки против тех же команд — есть пресыщение

Капитан казанского «Зенита» Артём Вольвич рассказал, что чувствует пресыщение, играя с одними и теми же командами на одних турнирах.

«Лига чемпионов – совсем другой турнир с точки зрения мотивации. Мы играем чемпионат России, Кубок легенд, Кубок столетия, Кубок кубков, Суперкубок и так далее… Весь сезон что-то играем. И играем одно и то же уже три года, против тех же команд. И всё равно есть уже определённое пресыщение этим всем, каким бы профессионалом человек ни был. Что бы кто ни говорил, мотивацию искать всё сложнее и сложнее.

Я уверен, что с точки зрения мотивации у нашей команды она была ровно по одной причине – мы играли дома. Если бы играли на выезде, себя бы заставляли, палкой били. А Лига чемпионов уже особый трофей, европейский уровень – совсем другое дело. Для нас мотивация была, её было достаточно, но мы не смогли сыграть, показать свой уровень», – передаёт слова Вольвича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.