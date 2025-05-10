Вербов: история про «непобедимость» нашей команды — этого нет. Нас можно обыгрывать

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов высказался о полуфинальном матче на Кубке России с новосибирским «Локомотивом». Казанский «Зенит» уступил со счётом 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 21:25).

«Локомотив» заслуженно победил и заслуженно будет играть в финале. История про «непобедимость» нашей команды – этого нет. Мы видим, как стоит нам чуть-чуть сделать шаг назад и нас можно обыгрывать. Это абсолютно нормально.

Понятно, что зрителю интереснее, когда побеждают разные команды, но мы об этом не думаем. У нас свои цели и задачи, хотелось порадовать своих зрителей, это обидно. Они заслужили дома увидеть победу этой команды, все наши чемпионства – где-то там. Думал, сможем перешагнуть, – оказалось не совсем так. В другом городе было бы спокойнее, всё навалилось.

Не надо думать, что есть такие команды, которые вообще непобедимы. Тем более на короткой дистанции может произойти всё что угодно, а когда ты фаворит – это ещё больше начинает на тебя давить. Когда команды идут рядом и у них получается вести. Я думал, с третьей партии всё закрутится, но были тяжёлыми, гири на ногах и руках. Не смогли скинуть эти гири, когда на плечах по пять килограммов – это тяжело», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.