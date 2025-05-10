Вербов: вспоминал «Финал четырёх» Лиги чемпионов, а не полуфинал с «Локомотивом» в 2022-м

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов сравнил полуфинальную игру Кубка России – 2025 с новосибирским «Локомотивом» с прошлыми ключевыми матчами для клуба из Казани.

«У «Локомотива» хорошие шансы взять титул, если они сохранят этот ритм, сохранят эти эмоции, здравый риск, свободу, будет возможность бороться за первое место. Чем-то похож был матч на 2022 год, на «Финал шести» чемпионата России, разве что мы партейку где-то цепанули. У меня лично таких флэшбеков не было, я понимал, что мы стали гораздо сильнее, сыграннее. Но эмоциональный фактор, психологию никто не отменял.

Я вспоминал «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Мы 1:3 должны были улетать, и только чудо нас спасло, Леон никогда на эмоции не сваливался, а тогда только к четвёртой партии стал вспоминать, кто он вообще такой. Слишком у нас эмоциональная команда и этот наш последний танец, аккорд у основных игроков… С этим мы не справились, а не с воспоминаниями от прошлого.

Этот формат, когда каждый матч от ножа и нельзя сделать шаг назад, сразу проиграл – в этом мы уступили. А волейбол уже присосался, его не было. Голова не позволила быть свободными, да и удача была не на нашей стороне», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.