Вербов: не хочется ставить черту под успешностью сезона из-за одного матча

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов подвёл итоги сезона для команды.

«Мы не справились с головой, с эмоциями. Все вылетели, с трезвой головой был только Вольвич, по его словам, лицу, языку тела был в уме, остальные все эмоционально провалились, не были похожи сами на себя. Век живи – век учись. Надо находить другой способ подготовки, когда ты суперфаворит и у тебя впереди матч, который решает всё… Сегодня нас во всём переиграли, во всём было хуже.

Мы все максималисты, но я не делю сезоны на успешные и неуспешные. То, как мы жили этой командой, за четыре сезона со мной, как работали, тренировались, никаких вопросов, всё делали хорошо. Не справились с небольшими вещами, и из-за одного матча делить сезон, ставить черту под его успешностью не хочется. Рад что смог поработать с этим коллективом, все расстроились, что остались без красивой концовки, но по отдаче, желанию – никаких вопросов. Может, стоило меньше хотеть – тогда мы бы лучше играли в волейбол.

На важность турниры я тоже не делю, в целом хороший сезон, но где-то не сыграли как хотелось. В декабре сыграли плохо, а «Динамо» хорошо. Сейчас не хватило трезвости и спокойствия, но это не конец света. В следующем году будем собирать обновлённую команду», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.