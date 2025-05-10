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Вербов: больше в своих тараканах крутились, не смогли освободить ребят от этих мыслей

Вербов: больше в своих тараканах крутились, не смогли освободить ребят от этих мыслей
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов рассказал, насколько важную роль сыграли психологические факторы в полуфинальном матче Кубка России – 2025 с новосибирским «Локомотивом».

Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Кобзарь

«Мы где-то отжимались, аккуратничали. Иногда это хороший стиль, терпеть, а потом забирать. Пытались, но Новосибирск не давал. Они рисковали, ни о чём не думали, в отличие от нас. Мы сегодня больше в своих тараканах крутились, могу это на себя где-то взять, тут задача тренерского штаба. Нужно было освободить ребят от этих мыслей, мы пытались это сделать, не получилось, не смогли.

Кубок, где мы играли в декабре, – плохо сыграли. В этом сезоне такая ситуация, ты где-то готов, где-то не готов. Батарейка заканчивается – такое бывает, а мелочей нет. Эмоционально, физически были не в лучшем состоянии, и на Кубке то же самое. Не были готовы оптимально по ряду причин, «Динамо» смотрелось лучше. Ранее подходили в хорошем состоянии, играли отлично. Сейчас не вышло, как и в декабре», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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