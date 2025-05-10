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«Динамо» с трудом одолело «Зенит» Спб и вышло в финал Кубка России — 2025

«Динамо» с трудом одолело «Зенит» Спб и вышло в финал Кубка России — 2025
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Сегодня, 10 мая, в Казани прошёл очередной день «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Завершился второй полуфинальный матч между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Динамо» (Москва). Волейболисты «Динамо» одержали победу со счётом 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23) и вышли в финал Кубка России – 2025.

Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

Первым финалистом Кубка России – 2025 стал новосибирский «Локомотив», который в первом полуфинале турнира обыграл «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21). Победителями группового раунда стали волейболисты из казанского «Зенита» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Действующим обладателем Кубка России являются волейболисты московского «Динамо».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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