«Динамо» с трудом одолело «Зенит» Спб и вышло в финал Кубка России — 2025

Сегодня, 10 мая, в Казани прошёл очередной день «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Завершился второй полуфинальный матч между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Динамо» (Москва). Волейболисты «Динамо» одержали победу со счётом 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23) и вышли в финал Кубка России – 2025.

Первым финалистом Кубка России – 2025 стал новосибирский «Локомотив», который в первом полуфинале турнира обыграл «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21). Победителями группового раунда стали волейболисты из казанского «Зенита» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Действующим обладателем Кубка России являются волейболисты московского «Динамо».