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«Зачем его держать?» Константинов рассказал, почему «Локомотив» расстался с Леалом

«Зачем его держать?» Константинов рассказал, почему «Локомотив» расстался с Леалом
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Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов объяснил, почему клуб принял решение попрощаться с бразильским доигровщиком Йоанди Леалом после четырёх месяцев сотрудничества.

«Сожалений не было. Мы ждали четыре месяца, когда он заиграет, – не дождались. Омар Курбанов во второй половине сезона играл сильнее. Единственный элемент, в котором он уступал Леалу, – блок. Мы не могли ждать конца сезона и надеяться, что Леал выстрелит в плей-офф. К этому не было никаких предпосылок. Мы в чемпионате России по два раза обыграли все команды ниже пятого места – и «Динамо-ЛО», и «Урал», и «Енисей», и «Кузбасс». Леал должен был делать разницу в матчах с топами, но не делал. Тогда зачем его держать? Да, он сыграл пару хороших матчей в Турции, но его команда заняла восьмое место и не вышла в еврокубки.

Мы достаточно его изучили, да весь мир знает Леала. Но кто мог предположить, что силовой нападающий не впишется в силовой чемпионат России? Мы давали ему время и возможность набрать хорошую физическую форму, но увидели, что он не старается. В России в каждом матче надо напрягаться – вкладываться в удары, бороться с высоким блоком, где-то исправлять передачи. Такое ощущение, что он не захотел напрягаться. Йоанди не портил атмосферу в коллективе, в этом плане к нему претензий нет, но как топовый волейболист он в Новосибирске себя вообще не показал. Именно поэтому мы и расстались. Если легионер не лучше местных игроков, в сотрудничестве с ним нет смысла. Мы предпочли дать пространство Курбанову, который достойно выглядит», — приводит слова Константинова «БО Спорт».

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