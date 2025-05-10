«Я не заметил этой борьбы». Константинов — о подписании бельгийца Сэма Деру

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов рассказал, почему клуб решил подписать контракт с бельгийским доигровщиком Сэмом Деру, который сейчас выступает за «Зенит-Казань».

«Привезти в Россию топового легионера в нынешние времена – большая победа. А привезти в Новосибирск – двойная.

Нас выручают свои воспитанники, плюс берём и подлечиваем некоторых ребят, как было с Курбановым, которого другие клубы списали. Увы, каждый год не получается обойти команды, которые сильнее и состоятельнее тебя.

Выиграли борьбу у «Белогорья» за Сэма Деру? Я не заметил этой борьбы. Мы вышли на представителя игрока – он назвал свои условия, мы с ними огласились. Всё – ударили по рукам. Каких-то затяжных переговоров не было.

Деру вместо Марко Ивовича? Да, но чуть более силовой в атаке. Сэм один из немногих легионеров, которого хотелось увидеть в команде, – и с ним получилось договориться. Как и Марко, он уже прекрасно адаптировался в России, все его возможности хорошо нам известны.

Я и не рассматриваю Деру как игрока, который проведёт 50 матчей за сезон. У нас будут варианты в доигровке. Сэм мне нужен для самых важных матчей – его роль делать разницу в играх с прямыми конкурентами. У Деру есть бойцовский характер и большой опыт, он умеет и любит играть важные матчи с топовыми командами. В них он показывает свой лучший волейбол. В играх с менее сильными соперниками себя смогут проявить другие ребята», — приводит слова Константинова «БО Спорт».