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Константинов: «Зенит» не ожидал такого отпора от «Локомотива» и не смог войти в игру

Константинов: «Зенит» не ожидал такого отпора от «Локомотива» и не смог войти в игру
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Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал выход в финал Кубка России — 2025 по волейболу среди мужчин. Новосибирская команда в полуфинале одержала победу над казанским «Зенитом» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21) и вышла в финал Кубка России – 2025.

Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Кобзарь

— Поздравляем вас с победой! Что сейчас происходит в раздевалке?
— Да ничего не должно происходить, так что всё равно это полуфинал. Очень-очень надо спокойнее и оставить все эмоции на завтра. Личные эмоции сейчас не нужно тратить, потому что игра очень энергозатратная. Мы бились за каждое очко, были длинные розыгрыши, защиты, страховки — это много энергии. Надо восстановиться на завтра.

— Можно сказать, что это лучший матч «Локомотива» в этом сезоне?
— Я думаю, да. Мы готовились, и я думаю, что уже показывали то, что работали, и в игре с «Белогорьем» — это было видно. Сегодня было ещё серьезнее, ещё лучше против очень сильного соперника. Мы сделали разницу и не дали им возможности раскрыть себя. Думаю, что сказался тот момент, что до этой игры у Казани было много серьёзных матчей с сильными соперниками. Они не ожидали такого отпора от «Локомотива» и не смогли войти в игру.

— Вспоминаем 2022 год: там произошло то же самое, что и сейчас?
— Один раз случайно, другой раз — нет. Команда молодцы. Здорово сражались, оставили душу на площадке. Хорошие блоки, атаки — я думаю, что сегодня была коллективная игра, все играли здорово. Оставили душу на площадке.

— Ражабдибир свои первые мячи проиграл в середине третьего сета — два подряд у него было. Такой момент мог выбить его из колеи или он устойчив в этом плане?
— Я считаю, что тут не вопрос Ражабдибира, а вопрос Кобзаря, потому что он слишком долго оставил его вне игры и дернул игру в другую сторону. Как бы там ни было, он слишком долго не выигрывал и не трогал мяч практически, — передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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