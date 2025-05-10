Власов: матч с «Зенитом» — показатель того, что обе команды уже сильно устали

Блокирующий московского «Динамо» Илья Власов подвёл итоги напряжённого полуфинального матча Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом», в котором московский клуб одержал победу со счётом 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23), и оценил состояние команд на финише сезона.

«Этот матч – яркий показатель того, что команды уже устали. Потому что 25:17, уверенное начало от нашей команды. Потом две партии уверенное доминирование над нами «Зенита», равная концовка… Такие качели – показатель усталости физической, эмоциональной, моральной, все подвыдохлись. Ощущения позитивные, матч было сложным, и в ту сторону всё двигалось, и в другую. Рад, что удалось победить.

Три Кубка уже есть в этом сезоне, так что сезон не назвать провальным. Где-то ошиблись, где-то сами плохо сыграли, сами виноваты. Где-то сделали ставку не на то, нужно было сконцентрироваться на чемпионате России. Но нас позвали, мы отстояли честь России. Это жизнь, было бы здорово закончить сезон на красивой ноте победой в финале Кубка страны», – передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.