Константинов — о кубковых матчах: они могут произвести какой-то неожиданный результат

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов ответил, комфортнее ли его команде играть в кубковых матчах, нежели в серии. Новосибирская команда в полуфинале Кубка России одержала победу над казанским «Зенитом» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21) и вышла в финал Кубка России – 2025.

— Вашей команде комфортнее играть в кубковых матчах, когда всё решается в одной конкретной игре? Или в серии матчей?

— Конечно, Казань — классная команда, и, конечно, они сильнее, когда у их игроков на всех позициях классные и опытные. Они сильнее в серии. Но в кубковых играх есть свои хорошие нюансы: они могут произвести какой-то неожиданный результат, и этим прекрасен волейбол. Я считаю, что это в плюс для российского чемпионата и для волейбола в России, чтобы была неоднозначная игра. Это только плюс.

— Какой кубковый секрет «Локомотива»?

— Хотите кубковый секрет? Это мои секреты, и их бесплатно раздавать всем не буду, — передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.