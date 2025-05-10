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Константинов: у российских клубов и сборных будут проблемы на международной арене

Константинов: у российских клубов и сборных будут проблемы на международной арене
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Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов предположил, что ожидает российских игроков после возвращения на международную арену, где используют мячи «Микаса».

«Наверное, плечи будут вылетать у игроков в первое время. Потому что «Микаса» более контролируемая, но её надо долбить, нужно прикладывать больше силы. «Волар» можно играть одной кистью. Например, Павел Тетюхин комфортно себя чувствует с ним. У него быстрая рука, хорошая кисть, он действует на опережение, и непредсказуемость мяча играет за него. Вообще, я предполагаю, что у российских клубов и сборных будут определённые проблемы при возвращении на международную арену.

Я помню, как в начале 2000-х годов итальянцы играли в своём чемпионате мячами «Мольтен», а на международных турнирах – «Микасой». Тренер итальянцев Джанпаоло Монтали открыто называл это проблемой, и этот фактор даже влиял на подбор игроков в сборную. Возможно, и тренер сборной России в будущем будет обращать на это внимание. Не все люди понимают, насколько огромное значение имеет мяч. «Микаса» и «Волар» – это два разных мира», — приводит слова Константинова «БО Спорт».

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