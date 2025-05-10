Алекно объяснил поражение «Зенита» СПб от московского «Динамо» в 1/2 финала КР
Поделиться
Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счётом 2:3 (17:25, 25:17, 25:13, 18:25, 23:25) в полуфинале мужского Кубка России.
Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
«Вся арена за нас болела? Да, это было приятно. Болели за «Зенит» — это хорошо. Маленькое отличие, за какой (улыбается).
Сами видели: сыграли пятую партию как обычную партию, нам чуть не повезло. Упустили два шанса, две доигровки: то передача провалилась, то ещё что-то. В спорте так бывает: более хладнокровный, тот кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Им повезло больше, чем нам», — передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.
Комментарии
- 11 мая 2025
-
00:34
- 10 мая 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:34
-
23:20
-
23:17
-
23:12
-
22:49
-
22:28
-
22:06
-
20:41
-
20:31
-
20:26
-
20:22
-
20:16
-
20:14
-
19:46
-
19:34
-
18:42
-
16:30
-
13:30
-
10:30
- 8 мая 2025
-
22:26
-
21:54
-
21:29
-
21:02
-
20:50
-
19:56
-
18:09
-
16:01
-
15:48
-
15:01
-
14:56
-
14:51
-
13:17