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Алекно объяснил поражение «Зенита» СПб от московского «Динамо» в 1/2 финала КР

Алекно объяснил поражение «Зенита» СПб от московского «Динамо» в 1/2 финала КР
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счётом 2:3 (17:25, 25:17, 25:13, 18:25, 23:25) в полуфинале мужского Кубка России.

Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Вся арена за нас болела? Да, это было приятно. Болели за «Зенит» — это хорошо. Маленькое отличие, за какой (улыбается).

Сами видели: сыграли пятую партию как обычную партию, нам чуть не повезло. Упустили два шанса, две доигровки: то передача провалилась, то ещё что-то. В спорте так бывает: более хладнокровный, тот кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Им повезло больше, чем нам», — передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.

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