Алекно объяснил поражение «Зенита» СПб от московского «Динамо» в 1/2 финала КР

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счётом 2:3 (17:25, 25:17, 25:13, 18:25, 23:25) в полуфинале мужского Кубка России.

«Вся арена за нас болела? Да, это было приятно. Болели за «Зенит» — это хорошо. Маленькое отличие, за какой (улыбается).

Сами видели: сыграли пятую партию как обычную партию, нам чуть не повезло. Упустили два шанса, две доигровки: то передача провалилась, то ещё что-то. В спорте так бывает: более хладнокровный, тот кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Им повезло больше, чем нам», — передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.