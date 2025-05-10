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Брянский: лёгкий первый сет вселил самоуверенность, за которую «Зенит» нас едва не наказал

Брянский: лёгкий первый сет вселил самоуверенность, за которую «Зенит» нас едва не наказал
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу команды над петербургским «Зенитом» со счётом 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23) в полуфинале мужского Кубка России.

Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Наверное, когда-то что-то подобное и было, но не припоминаю. Этот матч точно запомнится. Мы проигрывали 13:14, очень хорошо, что смогли сравнять счёт, выходили несколько раз вперёд, имели матчболы. Сначала не сложилось, но в конце проявили твёрдость характера.

Хороший вопрос, почему такие качели были в матче. Но всё-таки конец сезона, были моменты, что выдыхались, играли отрезками. Но в целом это не должно быть алиби, нужно разбираться, что произошло. Лёгкий первый сет вселил внутри какую-то самоуверенность, за которую Санкт-Петербург нас едва не наказал.

Этот матч не надо чувствовать, его перед финалом надо забыть и двигаться дальше. Это был этап к финалу, финал – самое главное. Будем разбирать игру соперника до мелочей, у нас большой аналитический штаб», – передаёт слова Брянского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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