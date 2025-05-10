Брянский: лёгкий первый сет вселил самоуверенность, за которую «Зенит» нас едва не наказал

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу команды над петербургским «Зенитом» со счётом 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23) в полуфинале мужского Кубка России.

«Наверное, когда-то что-то подобное и было, но не припоминаю. Этот матч точно запомнится. Мы проигрывали 13:14, очень хорошо, что смогли сравнять счёт, выходили несколько раз вперёд, имели матчболы. Сначала не сложилось, но в конце проявили твёрдость характера.

Хороший вопрос, почему такие качели были в матче. Но всё-таки конец сезона, были моменты, что выдыхались, играли отрезками. Но в целом это не должно быть алиби, нужно разбираться, что произошло. Лёгкий первый сет вселил внутри какую-то самоуверенность, за которую Санкт-Петербург нас едва не наказал.

Этот матч не надо чувствовать, его перед финалом надо забыть и двигаться дальше. Это был этап к финалу, финал – самое главное. Будем разбирать игру соперника до мелочей, у нас большой аналитический штаб», – передаёт слова Брянского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.