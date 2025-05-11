«Финал шести» Кубка России — 2025: результаты матчей 10 мая

Вчера, 10 мая, состоялись полуфинальные матчи «Финала шести» Кубка России у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Финал шести» Кубка России — 2025, 1/2 финала, 10 мая:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 21:25);

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23).

Московское «Динамо» сыграет в финале с новосибирским «Локомотивом», а «Зенит-Казань» и «Зенит» (Санкт-Петербург) поспорят за бронзовые медали Кубка России – 2025 в матче за третье место. Обе игры запланированы на 11 мая.

Действующим обладателем Кубка России является московское «Динамо».