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«Финал шести» Кубка России — 2025: результаты матчей 10 мая

«Финал шести» Кубка России — 2025: результаты матчей 10 мая
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Вчера, 10 мая, состоялись полуфинальные матчи «Финала шести» Кубка России у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Финал шести» Кубка России — 2025, 1/2 финала, 10 мая:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 21:25);
«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23).

Московское «Динамо» сыграет в финале с новосибирским «Локомотивом», а «Зенит-Казань» и «Зенит» (Санкт-Петербург) поспорят за бронзовые медали Кубка России – 2025 в матче за третье место. Обе игры запланированы на 11 мая.

Действующим обладателем Кубка России является московское «Динамо».

Турнирная таблица Кубка России
Календарь Кубка России
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