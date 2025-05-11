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Расписание матчей Кубка России — 2025 по волейболу 11 мая

Расписание матчей Кубка России — 2025 по волейболу 11 мая
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Сегодня, 11 мая, состоятся решающие матчи «Финала шести» Кубка России — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Кубок России — 2025, мужчины. Расписание игрового дня 11 мая (время — московское):

  • 16:30. «Зенит-Казань» – «Зенит» (Санкт-Петербург).
  • 19:30. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Новосибирск).

С 6 по 8 мая 2025 года в Казани проходил групповой этап «Финала шести» мужского Кубка России по волейболу — 2025. Эти четыре команды заняли первые два места в своих группах в «Финале шести». Казанский «Зенит» и санкт-петербургский «Зенит» разыграют третье место. «Динамо» и «Локомотив» сразятся за победу.

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