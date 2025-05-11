Кто победит в финале Кубка России по волейболу — 2025?

Сегодня, 11 мая, в Казани состоится финал Кубка России — 2025 по волейболу среди мужских команд. В матче за победу сразятся новосибирский «Локомотив» и московское «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию финального матча.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто победит в финале Кубка России по волейболу — 2025?

В полуфинале «Локомотив» обыграл казанский «Зенит» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21). «Динамо» одолело «Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти сетах — 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23).