Кто победит в финале Кубка России по волейболу — 2025?
Поделиться
Сегодня, 11 мая, в Казани состоится финал Кубка России — 2025 по волейболу среди мужских команд. В матче за победу сразятся новосибирский «Локомотив» и московское «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию финального матча.
Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто победит в финале Кубка России по волейболу — 2025?
В полуфинале «Локомотив» обыграл казанский «Зенит» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21). «Динамо» одолело «Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти сетах — 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23).
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2025
-
13:00
-
10:24
-
00:34
- 10 мая 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:34
-
23:20
-
23:17
-
23:12
-
22:49
-
22:28
-
22:06
-
20:41
-
20:31
-
20:26
-
20:22
-
20:16
-
20:14
-
19:46
-
19:34
-
18:42
-
16:30
-
13:30
-
10:30
- 8 мая 2025
-
22:26
-
21:54
-
21:29
-
21:02
-
20:50
-
19:56
-
18:09
-
16:01
-
15:48
-
15:01
-
14:56