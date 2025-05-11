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«Локомотив» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция финала КР по волейболу — в 19:30

«Локомотив» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция финала КР по волейболу — в 19:30
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Сегодня, 11 мая, в Казани состоится финал Кубка России — 2025 по волейболу среди мужских команд. В матче за победу сразятся новосибирский «Локомотив» и московское «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию финального матча.

Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале «Локомотив» обыграл казанский «Зенит» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21). «Динамо» одолело «Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти сетах — 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23).

Московское «Динамо» является действующим победителем Кубка России. В финале 2025 года команда победила казанский «Зенит».

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