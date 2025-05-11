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Казанский «Зенит» завоевал бронзу «Финала шести» Кубка России — 2025

Казанский «Зенит» завоевал бронзу «Финала шести» Кубка России — 2025
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Сегодня, 11 мая, казанский волейбольный клуб «Зенит» завоевал бронзу «Финала шести» Кубка России — 2025, в матче за третье место обыграв санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

Кубок России (м) . Матч за 3-е место
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

За победу на Кубке России поборются московское «Динамо» и «Локомотив» из Новосибирска. Матч начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча.

С 6 по 8 мая 2025 года в Казани проходил групповой этап «Финала шести» мужского Кубка России по волейболу — 2025. «Динамо», «Локомотив», «Зенит» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург) заняли первые два места в своих группах в «Финале шести».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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