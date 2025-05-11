Вербов: если открыть СМИ, все ждут, когда Казань оступится, ребята заслужили лестные слова

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал бронзу команды в «Финале шести» Кубка России — 2025. В матче за третье место казанцы обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

«Мы понимали, что будет много болельщиков и надо уходить с победой. Всем было тяжело, все были пустые, расстроенные. В раздевалке это ощущалось как нигде и никогда. Но это, наверное, и есть показатель мастерства. Классные спортсмены смогли собраться, все мы внутри понимаем, что ожидали матча за другие медали, было сложно, но итоговый результат – показатель высокого уровня.

Поздравляю ребят, сейчас уже можно говорить о четырёхлетке этой команды, этого состава. Три кубка, три чемпионата. Мы говорим — кубковая Казань, некубковая… Три Кубка за четыре сезона! Эту команду надо поздравить и много о ней говорить. А то, когда мы оступаемся, всем сразу нравится мусолить…

Если открыть СМИ, я слышу и вижу: все ждут, когда Казань оступится, обсуждают, может Казань брать Кубки или нет. А ребята заслужили множество лестных слов в свой адрес. Хорошо, это, наверное, ваша работа, но эта команда заслужила добрых и хороших слов, несмотря на поражение в домашнем «Финале шести», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.