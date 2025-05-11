Вербов: Кристенсон, скорее всего, покидает «Зенит-Казань»

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов рассказал об изменениях в составе команды в межсезонье.

«Можно было сказать другие слова, другие действия сделать, но возможно ли было повлиять на внутренний мир каждого игрока, на внутренний стержень отношения друг к другу… Плачут все не потому, что бронзовые медали, не потому что мы закончили так сезон. Но все понимают, что этот коллектив… Он будет уже другим. От этого обидно, настраиваться тяжело. Классная команда была!

Мне кажется, что эта команда заслуживает того, чтобы все наизусть знали все фамилии, всех игроков, кто уходит, кто остаётся. Сэм Деру уходит, Майка Кристенсон, скорее всего, уходит», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.