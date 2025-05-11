Вербов: вы видите слёзы этих ребят — это показатель того, кубковые мы бойцы или нет

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов высказался о результатах команды на Кубке России — 2025. В матче за третье место команда из Казани обыграла санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

«Ни о каком преимуществе в физике речь сегодня не шла, это всё внутри. Сейчас я думаю, вообще физику, технику, тактику нужно было оставить позади. Мы даже не проводили собрание по поводу того, как тактически мы будем играть. Мы только внутри коллектива поговорили, договорились, что всё, что у нас было, пусть мы пустые, но из этой пустоты надо сейчас что-то достать. И сегодня достали, были спокойнее, чем вчера.

Вы видите слёзы этих ребят. И эти слёзы показатель того, кубковые мы бойцы или нет. Стартовая позиция у нас сразу была сложная, у нас есть атмосфера семейственности, и мы не смогли её в полуфинале выбросить. Переживали, что всё закончится так, как закончилось, и это не позволило нам показать свой уровень. Это и моя миссия была как тренера – создать условия, чтобы мы сконцентрировались на игре», – передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.