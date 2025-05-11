Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Михайлов: физически был не в лучших кондициях, сложно играть Кубок после чемпионата страны

Михайлов: физически был не в лучших кондициях, сложно играть Кубок после чемпионата страны
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита-Казань» Максим Михайлов прокомментировал бронзу в «Финале шести» Кубка России — 2025. Казанская команда обыграла санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

Кубок России (м) . Матч за 3-е место
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«Физически был не в лучших кондициях, за исключением первых игр. Плохое – тоже пища для размышлений. Это первый такой опыт для меня, после чемпионата России играть Кубок непросто, и чемпионат страны сложный и важный, и Кубок тоже, особенно домашний, был важным. Будет опыт на следующие сезоны.

Для всех турниры все важны, для нас тоже, но мы выиграли чемпионат России – я считаю, что команда уже проделала большой, хороший путь. На этом Кубке России мы также, за исключением матча с Новосибирском, не сказать чтобы играли очень плохо. Как нам сказал тренер, наша задача не выигрывать Кубки, а прогрессировать и показывать хорошую игру. С этой задачей по сезону мы справились, это самое главное», – передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь Кубка России
Материалы по теме
Казанский «Зенит» завоевал бронзу «Финала шести» Кубка России — 2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android