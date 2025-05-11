Михайлов: физически был не в лучших кондициях, сложно играть Кубок после чемпионата страны

Нападающий «Зенита-Казань» Максим Михайлов прокомментировал бронзу в «Финале шести» Кубка России — 2025. Казанская команда обыграла санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

«Физически был не в лучших кондициях, за исключением первых игр. Плохое – тоже пища для размышлений. Это первый такой опыт для меня, после чемпионата России играть Кубок непросто, и чемпионат страны сложный и важный, и Кубок тоже, особенно домашний, был важным. Будет опыт на следующие сезоны.

Для всех турниры все важны, для нас тоже, но мы выиграли чемпионат России – я считаю, что команда уже проделала большой, хороший путь. На этом Кубке России мы также, за исключением матча с Новосибирском, не сказать чтобы играли очень плохо. Как нам сказал тренер, наша задача не выигрывать Кубки, а прогрессировать и показывать хорошую игру. С этой задачей по сезону мы справились, это самое главное», – передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.