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Нападающий казанского «Зенита» Михайлов уверен в победе «Локомотива» в финале Кубка России

Нападающий казанского «Зенита» Михайлов уверен в победе «Локомотива» в финале Кубка России
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Нападающий «Зенита-Казань» Максим Михайлов выразил уверенность в победе новосибирского «Локомотива» в «Финале шести» Кубка России. «Локомотив» играет с московским «Динамо».

Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
3-я партия
1 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Если «Локомотив» сыграет так же, как против нас, – у них хорошие шансы. Но это спорт, неизвестно, как всё сложится. За «Динамо» говорит опыт, за «Локомотив» хорошая игра против нас. Будет интересно. Я думаю, что «Локомотив» должен победить, команда давно не занимала первые места, для них это важнее. Мои симпатии на стороне Новосибирска.

Важно ли, что проиграли будущему чемпиону? Ни в коем случае, это не имеет значения, кому проиграть. Проиграли – значит, проиграли. Неважно, кто потом побеждает в турнире, это так не работает. Это не должно быть отмазкой», – передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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