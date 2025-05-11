Нападающий казанского «Зенита» Михайлов уверен в победе «Локомотива» в финале Кубка России

Нападающий «Зенита-Казань» Максим Михайлов выразил уверенность в победе новосибирского «Локомотива» в «Финале шести» Кубка России. «Локомотив» играет с московским «Динамо».

«Если «Локомотив» сыграет так же, как против нас, – у них хорошие шансы. Но это спорт, неизвестно, как всё сложится. За «Динамо» говорит опыт, за «Локомотив» хорошая игра против нас. Будет интересно. Я думаю, что «Локомотив» должен победить, команда давно не занимала первые места, для них это важнее. Мои симпатии на стороне Новосибирска.

Важно ли, что проиграли будущему чемпиону? Ни в коем случае, это не имеет значения, кому проиграть. Проиграли – значит, проиграли. Неважно, кто потом побеждает в турнире, это так не работает. Это не должно быть отмазкой», – передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.