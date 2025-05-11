Алекно объяснил поражение «Зенита» СПб от казанского «Зенита» в матче за бронзу КР

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение команды в матче за бронзу Кубка России, а также ответил, доволен ли сезоном.

— Насколько было тяжело выходить на третий матч, на матч за третье место? Насколько нужен был этот матч?

— Он всегда нужен. Медаль — это медаль, какая-то оценка, хотя бы с пониманием того, что такие игры после поражения играть очень тяжело. Если брать общую оценку как место, то, конечно, не устраивает. Если говорить о том, какой волейбол мы показали, то удовлетворительно. Мы обыграли «Локомотив», «Белогорье», в полуфинале проиграли в полтора мяча. Нельзя сказать, что мы не стремились. Мы хотели — неправильное это слово, все хотят, и шли к этому, боролись. Дальше — спорт, какое-то везение. Наверное, такая общая оценка.

— Если в целом говорить о сезоне, то вы довольны своим дебютом? Тем, что сделали в команде?

— Как результат для меня это не совсем личное достижение, но, конечно, удовлетворительный результат после спада этой команды. Играть в финале и попасть в 1/4 Кубка — это результат для меня. Но ключевое слово здесь — команда. В начале сезона в каких-то первых интервью я говорил, что моя задача — сделать команду такой, какой её не было. Старт был тяжёлым, и становление тоже. Трудно было проявить культуру побед и культуру работы. А после января, после операций связующих, они преобразились. Они начали приходить в зал за час до начала тренировок и улыбаться. Я смог привить в них культуру победы, и травмированные, и нетравмированные выходили на площадку и боролись — такого раньше не было. Для меня лично моя задача выполнена. Сегодня есть команда «Зенит» Санкт-Петербург, — передаёт слова Алекно корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.