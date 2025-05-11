Егор Клюка: был очень горд за парней, они так боролись, мне было приятно смотреть

Доигровщик волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Егор Клюка высказался о поражении в матче за третье место в «Финале шести» Кубка России — 2025.

— Насколько сложно было настраиваться психологически на матч за третье место?

— Всегда тяжело, особенно когда в упорной борьбе проигрываешь. Я был очень горд за парней, которые были на площадке. Они так боролись, и мне, честно, было очень приятно смотреть, как они играют. Особенно в пятом сете, когда было много моментов и спасений. Поэтому мне дали немного отдохнуть, и я поменьше играл сегодня.

— Владимир Романович после одного из матчей сказал, что вы не на 100% готовы, поэтому поменьше сыграли?

-Я бы так не сказал, я был готов на 100%. Вопрос был в том, что Стас гармоничнее смотрелся, команда выглядела более плотно.

— У вас получается по сезону визуально два «Зенита» были рядом. Тем не менее статистика говорит, что «Зенит» Казань выиграл сезонную серию 8:0. Как вы считаете, почему так получилось?

— Будем работать.

— Это ваш последний матч в чемпионате России, следующий уже в новой лиге. Почему вы приняли решение отправиться в это направление?

— Всегда хотел туда поехать. Как появилась возможность и, что немаловажно, — появилось желание.

— Егор, с какими чувствами ты сыграл сегодня свой последний матч за клуб, в котором провёл несколько лет?

— Честно, я старался, может, в какой-то момент это сковывало, но хотелось выдать максимум в этой игре. Но, как обычно, больше в минус, чем в плюс, — слишком много желания, увы, было много брака, поэтому немного недоволен. Да и вообще были возможности завершить на мажорной ноте и выйти в финал. Но что есть, то есть.

— Если вспомнить прошлый сезон, то слишком много играли в этом. Насколько довольны тем уровнем, который показали? Можно ли сказать, что вы вернулись туда, где были?

— Для меня этот год был очень важен, чтобы понять, на что я способен, — передаёт слова Клюки корреспондент «Чемпионата» Анна Смагарева.