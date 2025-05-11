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Новосибирский «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв московское «Динамо»

Новосибирский «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв московское «Динамо»
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Сегодня, 11 мая, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» завоевал золото «Финала шести» Кубка России. В финале новосибирцы обыграли волейболистов московского «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

Ранее казанский «Зенит» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче за бронзу Кубка России.

В полуфинале «Локомотив» обыграл казанский «Зенит» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21). «Динамо» одолело «Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти сетах — 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23).

Московское «Динамо» является прошлогодним победителем Кубка России. В финале 2024 года команда победила казанский «Зенит» (3:0).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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