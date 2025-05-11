Новосибирский «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв московское «Динамо»

Сегодня, 11 мая, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» завоевал золото «Финала шести» Кубка России. В финале новосибирцы обыграли волейболистов московского «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Ранее казанский «Зенит» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче за бронзу Кубка России.

В полуфинале «Локомотив» обыграл казанский «Зенит» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21). «Динамо» одолело «Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти сетах — 3:2 (25:17, 17:25, 13:25, 25:18, 25:23).

Московское «Динамо» является прошлогодним победителем Кубка России. В финале 2024 года команда победила казанский «Зенит» (3:0).