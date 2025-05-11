Брянский — о проигрыше «Локомотиву»: миллиметры не позволили нам надеть другую медаль

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение от новосибирского «Локомотива» со счётом 2:3 (19:25, 25:19, 25:21, 21:25, 14:16) в финале мужского Кубка России.

«Могли побеждать. Ждали скидку Кобзаря всю игру, а в итоге не дождались. Вернее, дождались, но не смогли поднять, а шанс был хороший. Не факт, что мы что-нибудь бы сделали, тем не менее шанс был. Какие-то миллиметры не позволили нам сейчас надеть другую медаль. Это спорт, вчера была игра, где всё тоже было на тоненького. Вчера мы были твёрже духом, сегодня «Локомотив».

На первый план выходило хладнокровие. Не вижу смысла говорить об усталости в финале, не видел команд, которые доходили до финала свежими и бодрыми. Естественно, есть определённая ментальная нагруженность, это конец сезона, который был очень длинным. Кубков разыгрывалось много, предостаточно у каждой команды тяжёлых игр. Уповать на усталость – значения не имеет.

Твёрдость нужна, моя команда тоже была крепкой, мы бились в каждом эпизоде. Были спады, но это давление соперника подачей, работой у сетки. Многое удалось, но и мы справлялись», – передаёт слова Брянского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.