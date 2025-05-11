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Брянский: выиграть все турниры — на площадке должны быть роботы. Дали возможность другим

Брянский: выиграть все турниры — на площадке должны быть роботы. Дали возможность другим
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский высказался о финальном матче мужского Кубка России, где «Динамо» потерпело поражение от новосибирского «Локомотива» со счётом 2:3 (19:25, 25:19, 25:21, 21:25, 14:16).

Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Как можно оценить эйс, которым всё закончилось. Причём тут эмоции, когда попадание в миллиметры. Это спорт, всё что можно сделать, – поаплодировать сопернику. Мы свою работу сделали на 100%. Для нашей команды после чемпионата, в котором мы не боролись за медали, этот кубок был очень важен, мы сделали всё для того, чтобы добраться до финала, миллиметры не позволили продолжить борьбу. Кто знает, чем бы всё закончилось дальше.

Выставили Керминена, глядя на сложный вчерашний матч, много отдали сил, эмоций, он был посвежее, захотели увидеть на площадке его талант в защите. Где-то складывалось, где-то нет. Если общий итог сезона подводить, то команда сыграла отлично. Набирали опыта, сложно было посреди сезона играть ещё один турнир, но уповать сейчас на это… Споткнулись, но это спорт. Чтобы выиграть все турниры, на площадке должны быть роботы. Сложно пройти всё на одном уровне, наши осечки дали возможность другим командам», – передаёт слова Брянского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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