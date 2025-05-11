Константинов: если ты знаешь, кто выиграет чемпионат, до его начала — это уже не чемпионат

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над московским «Динамо» в финале Кубка России. Матч завершился со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

«Последний раз побеждали в Кубке в 2011 году – много времени прошло. Неожиданно для многих, но я лично верил в потенциал своих ребят. Конечно, и остальные команды смотрелись хорошо, вчера в полуфинале две команды бились, Казань показала, что в чемпионате она однозначно лучшая. В длинную дорогу они лучшие. Но для российского волейбола в целом хорошо, когда нет доминирования, гегемонии.

Если ты знаешь, кто выиграет чемпионат, до его начала – это уже не чемпионат. Нужно больше разнообразия, это на пользу всем», – передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.