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Константинов: если ты знаешь, кто выиграет чемпионат, до его начала — это уже не чемпионат

Константинов: если ты знаешь, кто выиграет чемпионат, до его начала — это уже не чемпионат
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Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над московским «Динамо» в финале Кубка России. Матч завершился со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Последний раз побеждали в Кубке в 2011 году – много времени прошло. Неожиданно для многих, но я лично верил в потенциал своих ребят. Конечно, и остальные команды смотрелись хорошо, вчера в полуфинале две команды бились, Казань показала, что в чемпионате она однозначно лучшая. В длинную дорогу они лучшие. Но для российского волейбола в целом хорошо, когда нет доминирования, гегемонии.

Если ты знаешь, кто выиграет чемпионат, до его начала – это уже не чемпионат. Нужно больше разнообразия, это на пользу всем», – передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь Кубка России
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