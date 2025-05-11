Константинов: при отсутствии международных матчей важна каждая игра топ-клубов

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов рассказал, что при отсутствии международных матчей каждая игра с топ-командами помогает.

«Может быть, эмоционально другие команды были больше перегружены, но мы в любом случае взяли один из двух главных титулов года. При отсутствии международных матчей нужно играть на максимум каждую игру. А то слышал разговоры такие, зачем нужен сейчас матч за бронзу. Ребята, сейчас без международных игр и сборной каждая игра с топ-соперником вам помогает. Вы растёте. Их нужно играть, потому что сильных матчей мало.

Как что-то поменяется, соглашусь, в таком случае играть за бронзу в Кубке смысла нет. А сейчас это полезно и нужно, об этом нужно объяснять лучше игрокам, чтобы они задумались. Каждая игра между двумя топ-соперниками – это плюс для игроков, они растут только в таких матчах. А когда проходящие игры, когда заранее знаешь её итог – такие матчи ничего тебе не дают. Они, скорее, забирают», – передаёт слова Константинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.