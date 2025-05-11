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«Всегда классно закончить на мажорной ноте». Лызик — о победе «Локомотива» в Кубке России

«Всегда классно закончить на мажорной ноте». Лызик — о победе «Локомотива» в Кубке России
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Блокирующий «Локомотива» Дмитрий Лызик высказался о победе в финале Кубка России, а также подвёл итоги сезона. В финале Кубка России «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

— У вас вчера была непростая игра с казанским «Зенитом», а сегодня — сложный финал до пяти сетов с «Динамо». Что бы вы выделили в сегодняшнем матче?
— Могу выделить то, что первая партия шла как вчера: мы были на вайбе и в положительных эмоциях. Но вторая партия уже не задалась, вся команда начала выискивать силы, несмотря на усталость, и это дало свои плоды. Мы ждали, пока «Динамо» устанет, и ждали своего шанса. И этим шансом мы воспользовались на все 100%. Я очень горд командой, не передать, насколько горд. В моменте думал, что сейчас заплачу.

— Давай подведём итоги сезона: думаю, ты рад, что вы заняли первое место в Кубке Шести, но, может быть, есть моменты, за которые обидно по ходу этого сезона?
— Всегда классно закончить на мажорной ноте, как бы тяжело ни складывался сезон. Во всём, где мы принимали участие, мы проиграли. Насколько помнишь, в чемпионате России нас вынесли. Так что это хорошее завершение. Спасибо федерации волейбола, что перенесли Кубок на конец сезона (смеётся), — сказал Лызик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Смагаревой.

Календарь Кубка России
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