«Всегда классно закончить на мажорной ноте». Лызик — о победе «Локомотива» в Кубке России

Блокирующий «Локомотива» Дмитрий Лызик высказался о победе в финале Кубка России, а также подвёл итоги сезона. В финале Кубка России «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

— У вас вчера была непростая игра с казанским «Зенитом», а сегодня — сложный финал до пяти сетов с «Динамо». Что бы вы выделили в сегодняшнем матче?

— Могу выделить то, что первая партия шла как вчера: мы были на вайбе и в положительных эмоциях. Но вторая партия уже не задалась, вся команда начала выискивать силы, несмотря на усталость, и это дало свои плоды. Мы ждали, пока «Динамо» устанет, и ждали своего шанса. И этим шансом мы воспользовались на все 100%. Я очень горд командой, не передать, насколько горд. В моменте думал, что сейчас заплачу.

— Давай подведём итоги сезона: думаю, ты рад, что вы заняли первое место в Кубке Шести, но, может быть, есть моменты, за которые обидно по ходу этого сезона?

— Всегда классно закончить на мажорной ноте, как бы тяжело ни складывался сезон. Во всём, где мы принимали участие, мы проиграли. Насколько помнишь, в чемпионате России нас вынесли. Так что это хорошее завершение. Спасибо федерации волейбола, что перенесли Кубок на конец сезона (смеётся), — сказал Лызик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Смагаревой.