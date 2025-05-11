Кобзарь — о дагестанцах «Локомотива»: они такие горячие парни, что их только остужать

Связующий новосибирского «Локомотива» Игорь Кобзарь рассказал, что дагестанских игроков команды приходится не заряжать, а останавливать.

«В моей скидке была логика – увидел, что диагональный «Динамо» на задней линии, диагональные, как правило, не очень хорошо играют в защите. Заранее решил, что этот вариант никто заранее особо не ждёт. Всю игру не скидывал, но вот если будет хороший приём, почему бы этого не сделать. А тут скидка ещё такая получилась, аккуратная. Мне было важно направить мяч в зону ответственности диагонального.

Заряжать дагестанцев наших не приходится, скорее, останавливать. К ним приехал их наставник, они ребята такие горячие, их только остужать. Мои титулы раньше были в Казани, а те, что в Казани, – уже не считаются. С этой командой, с этим объёмом работы, моей долей в общую победу это самый ценный кубок в карьере. Так что я счастлив. Благодарен судьбе и спортивному богу, что он так распоряжается победой. Мы своей работой, атмосферой заслужили этим коллективом взять титул в этом сезоне», – передаёт слова Кобзаря корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.