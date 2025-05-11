Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кобзарь — о дагестанцах «Локомотива»: они такие горячие парни, что их только остужать

Кобзарь — о дагестанцах «Локомотива»: они такие горячие парни, что их только остужать
Аудио-версия:
Комментарии

Связующий новосибирского «Локомотива» Игорь Кобзарь рассказал, что дагестанских игроков команды приходится не заряжать, а останавливать.

«В моей скидке была логика – увидел, что диагональный «Динамо» на задней линии, диагональные, как правило, не очень хорошо играют в защите. Заранее решил, что этот вариант никто заранее особо не ждёт. Всю игру не скидывал, но вот если будет хороший приём, почему бы этого не сделать. А тут скидка ещё такая получилась, аккуратная. Мне было важно направить мяч в зону ответственности диагонального.

Заряжать дагестанцев наших не приходится, скорее, останавливать. К ним приехал их наставник, они ребята такие горячие, их только остужать. Мои титулы раньше были в Казани, а те, что в Казани, – уже не считаются. С этой командой, с этим объёмом работы, моей долей в общую победу это самый ценный кубок в карьере. Так что я счастлив. Благодарен судьбе и спортивному богу, что он так распоряжается победой. Мы своей работой, атмосферой заслужили этим коллективом взять титул в этом сезоне», – передаёт слова Кобзаря корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Локомотив» взял первый трофей за пять лет! Клуб вырвал титул на ярчайшем тай-брейке
«Локомотив» взял первый трофей за пять лет! Клуб вырвал титул на ярчайшем тай-брейке
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android