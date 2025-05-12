Определена символическая сборная мужского Кубка России по волейболу, MVP — Марко Ивович

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На награждении победителей и призёров мужского Кубка России — 2024/2025 объявлена символическая сборная «Финала шести».

Напомним, победителями турнира стали волейболисты новосибирского «Локомотива», в финале в пяти сетах обыгравшие московское «Динамо». В матче за третье место казанский «Зенит» обыграл петербургский «Зенит».

Волейбол. Символическая сборная «Финала шести» Кубка России — 2024/2025 среди мужчин

MVP: Марко Ивович («Локомотив»).

Связующий: Майка Кристенсон («Зенит-Казань»).

Диагональный: Раджаб Шахбанмирзаев («Локомотив»).

Блокирующие: Артём Вольвич («Зенит-Казань»), Дмитрий Жук («Динамо»).

Доигровщики: Омар Курбанов («Локомотив»), Антон Семышев («Динамо»).

Либеро: Сергей Мелкозёров («Локомотив»).