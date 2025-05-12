Шабалин — об отсутствии «Зенита» в финале КР: они хотели, чтобы Кристенсон ушёл красиво

Двукратный чемпион России по волейболу на снегу Виталий Шабалин, выступающий за «Динамо-Татарстан», оценил финал мужского Кубка России, который завершился победой «Локомотива». Напомним, серебро завоевало московское «Динамо», бронзу – «Зенит-Казань».

— Как тебе Кубок России в новом формате?

— Наверное, немного странно, что проведён он в конце года, когда определён чемпион России. По себе знаю, что когда мы выиграли в Красноярске, а потом был Кубок, то были какие-то смешанные чувства. Но всё, что ни делается, — всё к лучшему. И «Локомотив», который не вышел в «Финал четырёх», выиграл Кубок России. Это тоже классно, что клуб смог решить хотя бы половину своих задач. Поэтому посмотрим, как это будет в следующем году.

— Если в женском Кубке России финал повторился с чемпионатом страны, то у мужчин парой финалистов стали команды, не попавшие в четвёрку сильнейших. Насколько у мужчин стал неожиданным финал?

— Здесь 50 на 50. Либо в финале мы увидим казанский «Зенит», либо тех, кто не прошёл в «Финал четырёх» и не боролся за медали. Команды, которые больше отдохнули от игр, потренировались. По игре было видно, что они были в отличной форме и показали два крутых матча и в полуфинале, и в финале.

— Ключевой фактор для победы в таком напряжённом графике?

— Я думаю, что характер выходит на первый план. Хотя «Локомотив» с «Динамо» больше были физически подготовлены, чем все остальные команды. Но так как они встретились в финале и обе физически подготовленные, то решил характер. И для меня эта скидка Игоря Кобзаря в пятом сете на матч… Он, конечно, молодец. Стоит отдать должное как связующий связующему.

— У казанского «Зенита» опять не получилось взять Кубок. Как считаешь, почему?

— Я думаю, это переизбыток эмоций. Они очень хотели красиво завершить, чтобы Майка Кристенсон ушёл красиво. Поэтому, думаю, это сыграло роль. Ну и чемпионство. Скажу, когда мы выиграли чемпионат и в финале Кубка встретились с Олегом Стояновским, то всё равно уже не то. Как будто мы решили уже все задачи свои. Тяжело было настраиваться. Конечно, хотели выиграть, но получили второе место, — сказал Шабалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.