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«Белогорье» рассталось с главным тренером Александром Волковым

«Белогорье» рассталось с главным тренером Александром Волковым
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Мужской волейбольный клуб «Белогорье» объявил об окончании срока контракта с главным тренером Александром Волковым и старшим тренером Леонидом Кузнецовым.

40-летний Волков возглавил команду в мае 2023 года, сразу после завершения карьеры профессионального волейболиста. За два сезона под руководством олимпийского чемпиона «Белогорье» дважды становилось бронзовым призёром чемпионата России (2024 и 2025) и бронзовым призёром Кубка Легенд (2024).

«Волейбольный клуб «Белогорье» выражает благодарность Александру Александровичу и Леониду Константиновичу за плодотворное сотрудничество и желает дальнейших успехов в тренерской карьере!» — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

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