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Александр Кошкин стал новым главным тренером «Омички»

Александр Кошкин стал новым главным тренером «Омички»
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Главным тренером женского волейбольного клуба «Омичка» назначен 40-летний Александр Кошкин, который в прошедшем сезоне возглавлял московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба омского клуба на официальном сайте.

Под руководством Кошкина столичный клуб дошёл до этапа четвертьфиналов чемпионата России, где уступил «Заречью-Одинцово». В новой команде специалист сменит на посту главного тренера Андрея Подкопаева, также возглавлявшего команду в течение одного сезона.

Напомним, «Омичка» перешла в Суперлигу перед началом прошлого сезона, заняв второе место в Высшей лиге А. Сезон-2024/2025 команда завершила на предпоследнем, 13-м месте в чемпионате, но сохранила возможность выступления в элитном дивизионе.

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