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Эбрар Каракурт опубликовала трогательный пост после ухода из «Локомотива»

Эбрар Каракурт опубликовала трогательный пост после ухода из «Локомотива»
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Турецкая диагональная Эбрар Каракурт разместила прощальный пост после прекращения сотрудничества с калининградским «Локомотивом».

«Моей любимой команде и болельщикам!

Трудно подобрать правильные слова, чтобы попрощаться с местом и с группой людей, которые так много для меня значили. Последние два года, проведённые с вами, были одними из самых незабываемых в моей жизни. Не только из-за побед, которые мы праздновали, или трудностей, которые мы преодолели, но и из-за связи, которую мы создали вместе, — связи, выходящей за рамки игры.

С самого первого дня, когда я присоединилась к вам, вы приняли меня с распростёртыми объятиями и заставили почувствовать себя частью семьи. Вместе мы смеялись, боролись, росли и делили моменты, которые я навсегда сохраню в своём сердце. Каждая тренировка, каждый матч и каждый ночной разговор формировали меня не только как игрока, но и как личность.

Спасибо нашим невероятным болельщикам: вы — сердце и душа этого клуба. Ваша страсть, энергия и неизменная поддержка были нашей главной силой. Выступать перед вами было привилегией, которую я никогда не забуду. Слышать ваши заряды, видеть ваши улыбки и чувствовать вашу любовь — всё это придавало мне смелости выкладываться по полной каждый божий день.

Прощаться всегда нелегко, и, покидая эту команду, я словно оставляю частичку своей души. Но, двигаясь вперёд, пожалуйста, знайте, что я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы создали. Всегда буду вашим самым преданным сторонником, болея за вас, где бы я ни была. Спасибо вам за любовь, уроки и смех. Спасибо, что вы моя команда, моя семья, мой дом. Я буду скучать по каждому из вас больше, чем можно выразить словами.

Это не прощание навсегда — наша связь гарантирует это. Пока мы не встретимся снова, заботьтесь друг о друге и продолжайте творить чудеса на поле и за его пределами», — написала Каракурт на своей странице в соцсетях.

Каракурт перешла в «Локомотив» в июне 2023 года. Вместе с калининградской командой в 2025 году Каракурт выиграла женскую Суперлигу и Кубок России, в 2024-м стала серебряным призёром российского чемпионата. Диагональная также является победительницей Лиги чемпионов вместе с «Вакифбанком» и чемпионкой Лиги наций в составе сборной Турции.

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