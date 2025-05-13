Мужская сборная России по волейболу проведёт тренировочный сбор в Китае

С 15 по 25 мая мужская сборная России впервые проведёт тренировочный сбор в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

В команду Константина Брянского вошли 14 спортсменов: связующие Павел Панков («Динамо», Москва) и Константин Абаев («Верона», Италия), диагональные Максим Сапожков («Динамо», Москва) и Илья Казаченков («Локомотив», Новосибирск), доигровщики Антон Сёмышев, Денис Богдан (оба — «Динамо», Москва), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит», Санкт-Петербург), блокирующие Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо», Москва), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба — «Локомотив», Новосибирск), либеро Евгений Баранов («Динамо», Москва) и Илья Фёдоров («Зенит-Казань).

«У нас появилось хорошее предложение от федерации Китая с возможностью провести сбор, и Всероссийская федерация волейбола согласилась. В первую очередь, это важно для нашей команды. Долгое время мы могли довольствоваться лишь локальными играми, но сейчас у нас появилась возможность подготовиться к матчам в Сербии и обменяться опытом с китайской стороной.

Конечно, хотелось увидеть в составе многих ребят, но пришлось выбирать из тех, кто сохранил здоровье и игровые кондиции на момент выбора команды. Плюс они заслужили место в сборной России в процессе сезона. Он получился длинным, внутренних кубков было пять, поэтому есть объективные причины на такой состав. В России много достойных парней, и мне лично хотелось бы увидеть в команде Тетюхина и Заболотникова, которые, к сожалению, не смогут принять участие по уважительным причинам. Порошин и Клюка выбыли в последний момент по состоянию здоровья. Знаю, будут вопросы об отсутствии в составе таких грандов, как Михайлов, Вольвич и других. Это возможность дать им восстановиться после длительного сезона, плюс шанс для молодых игроков проявить себя», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ.