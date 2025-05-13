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Женская сборная России проведёт сбор в Новогорске, а после сыграет со сборной Сербии

Женская сборная России проведёт сбор в Новогорске, а после сыграет со сборной Сербии
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С 15 по 28 мая женская сборная России по волейболу проведёт тренировочный сбор в Новогорске под руководством нового главного тренера команды Константина Ушакова.

После Новогорска они отправятся в Белград, где сыграют матчи со сборной Сербии. Это первая поездка российской сборной по волейболу за рубеж после отстранения от международных стартов.

В команду Ушакова вошли: связующие Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс», Казань) и Ирина Филиштинская («Локомотив», Калининградская обл.), блокирующие Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово», Московская обл.), Ангелина Лазарева, Виктория Пушина (обе — «Динамо», Москва) и Наталья Суворова («Волеро ле Кане», Франция), доигровщицы Ирина Воронкова («Локомотив», Калининградская обл.), Марина Маркова («Вакифбанк», Турция), Светлана Гатина («Динамо-Ак Барс», Казань), Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово», Московская обл.) и Арина Федоровцева («Фенербахче», Турция), диагональные Татьяна Толок («Игор Горгондзола», Италия) и Анна Лазарева («Кузейбору», Турция), либеро Анна Подкопаева («Динамо», Москва) и Мария Бибина («Динамо-Ак Барс», Казань).

«Собираемся для того, чтобы познакомиться, потренироваться и провести матчи в Сербии, чтобы те игроки, которые приедут на сбор, ощутили всю мощь нашей российской команды.

Мы старались взять всех лучших по показателям волейболистов из России и тех, кто действительно выступает в топ-клубах за рубежом. Отслеживали, смотрели всех игроков. Но на данный момент невозможно собрать всех лучших, кого мы бы хотели. У некоторых есть проблемы со здоровьем, и им необходимо время на лечение и реабилитацию», — приводит слова Ушакова пресс-служба ВФВ.

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