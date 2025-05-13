Шулепов: «Локомотив» и «Динамо» были мотивированы за не столь удачное выступление в сезоне

Заслуженный мастер спорта России по волейболу Игорь Шулепов прокомментировал матчи полуфиналистов и финалистов мужского Кубка России, а также оценил решение о проведении турнира в конце сезона.

— Какие положительные моменты в новом формате Кубка России вы бы отметили?

— Что-то пока мыслей никаких о положительных моментах не приходит. Возможно, то, что он проходит быстро.

— А если говорить о минусах?

— Положительные моменты можно отнести и в минус. Всё быстро решается, в одной игре. Это хорошо и плохо в то же время. У команд нет права на ошибку. Проиграл — дальше не проходишь. А когда есть плей-офф, ты подстраиваешься под одного соперника и на несколько матчей с ним. Здесь: сегодня сыграл с одним, завтра — с другим. И нет времени планомерно подготовиться. Ну и минус то, что конец сезона, достаточно тяжело уже. И игроки, наверное, больше настраиваются на чемпионат. Там всё выходит. Здесь, например, я смотрю по ошибкам, как много подач не подано. И это у всех команд. Понятно, что рискуют, но в чемпионате более стабильно подают, чем здесь.

— Были ещё моменты, которые запомнились?

— Следил за общекомандной игрой. Команды все плюс-минус одинаковые, которые ставят на свою общую игру. Цепкость в защите очень понравилась. Не так-то просто сейчас получается выиграть не то что атакующим ударом, а скидками. У Казани неплохо, у «Динамо», даже тот же «Локомотив» показывает хорошую игру в защите. Это очень понравилось. Плюс — на блоке некоторые команды неплохо играют. «Локомотив» более системная такая команда. Может, нет такой импровизации для связки, чем в других. Всё-таки у Майки Кристенсона есть свой ритм передач, где все угрожают в плане атаки. Ещё один плюс, что понравилось, — играют много пайпа.

— Вы говорите, у «Локомотива» нет импровизации. А как же скидка Игоря Кобзаря на матчболе?

— Всё бывает. Я не говорю, что прям 100% её нет. Но тем не менее на общем фоне одна где-то прошла. Но и то, я думаю, что сумбурность уже была какая-то. А в целом по игре мало чего-то проходит. Все делают попытки и так просто мяч не падает. Мне это понравилось.

— Ключевой фактор для победы в таком напряжённом графике?

— Я думаю, что изначально все команды выстраивают тренировочный процесс определённым образом под этот график. Может, подготовка у кого-то по-разному происходила, но главное, чтобы сил хватило на завершающую стадию. Потому что, когда играешь первый матч, то у тебя там всё хорошо, ты подготовлен. А когда на фоне усталости, то тут нужно совершить меньше ошибок. Это очень важно. Как бы ни было тяжело. Потому что, я думаю, у многих ребят и травмы были, и усталость накапливается как физическая, так и моральная. Где-то тяжело себя настраивать. Поэтому здесь все молодцы, кто играл в этом финале.

— Женщины повторили финал чемпионата России. Почему у «Зенитов» не получилось дойти до финала? Насколько было неожиданно, что у мужчин будут другие фавориты?

— Здесь сложно сказать, почему так произошло. Может, кто-то лучше был готов, настроен морально. Это больше внутренняя кухня каждой команды. Мы-то только смотрим, кто выиграет, не выиграет по матчу. А как там всё происходило до того, внутри команды — не знаем. Не думаю, что «Локомотив» изначально был фаворитом. Уверен, что основная масса людей делала ставку на Казань, они ожидали «зенитовское» дерби. Но, с другой стороны, и «Локомотив», и «Динамо» были мотивированы за не столь удачное выступление в сезоне и непопадание в финал чемпионата, поэтому им хотелось. И случилось так, что две эти команды дошли до финальной стадии здесь. Все нацеливаются на это и отдают все свои силы. Эмоционально, вроде думаешь: подустал «Локомотив», какую игру выдал в полуфинале, и думаешь, смогут так или нет на следующий день. Но тоже смогли. Опять же, и «Динамо» мне понравилось, как смотрелось в финале. И они хорошо сыграли, — сказал Шулепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.