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Эбрар Каракурт: два титула в конце сезона — это идеальный способ попрощаться

Эбрар Каракурт: два титула в конце сезона — это идеальный способ попрощаться
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Турецкая диагональная Эбрар Каракурт оценила сезон-2024/2025 для волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда.

– Эбрар, «Локомотив» – чемпион России и обладатель Кубка России, причём во втором турнире тебя признали MVP. Уверена, лучшего способа, чтобы попрощаться с российской Суперлигой, и придумать невозможно.
– Абсолютно согласна! Завершение сезона двумя титулами и званием MVP – идеальный способ, чтобы попрощаться. Каждая секунда, проведённая в «Локомотиве», очень многое значит для меня, и, закрывая эту главу таким громким успехом, я чувствую удовлетворение. Этот сезон показал, чего мы способны достигнуть, если сплотимся и будем биться до конца, — сказала Каракурт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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