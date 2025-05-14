Каракурт рассказала, в какой момент поняла, что «Локомотив» может стать чемпионом России

Турецкая диагональная Эбрар Каракурт назвала момент, когда осознала, что у калининградского «Локомотива» есть возможность стать чемпионками России сезона-2024/2025.

– В какой момент или, может, после какой игры ты поняла, что «Локомотив» действительно может выиграть чемпионат?

– Честно? В третьем матче финала. Мы чуть не вылетели, но смогли перевернуть игру. Именно в тот момент я поняла: эта команда может победить в любой игре, — сказала Каракурт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Калининградский «Локомотив» в финальной встрече одолел «Динамо-Ак Барс» из Казани. Пятый матч серии завершился победой калининградских волейболисток в четырёх сетах — 25:21, 19:25, 28:26, 25:21.