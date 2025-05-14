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«Меня видят дикой, а я чувствительный человек». Каракурт — о своих слезах в финале ЧР

«Меня видят дикой, а я чувствительный человек». Каракурт — о своих слезах в финале ЧР
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Турецкая диагональная Эбрар Каракурт прокомментировала свои эмоции после победного финала чемпионата России в составе калининградского «Локомотива».

«Меня видят страстной и даже немного дикой на площадке, но в глубине души я очень чувствительный человек. В прошлом году мы были так близки к чемпионству, но не смогли победить. А в этом сезоне, после того как мы снова отстали в финале, не думаю, что многие верили, что мы сможем вернуться. Но мы это сделали.

Как команда мы показали невероятную игру и сделали невозможное возможным. Когда мы наконец победили, я, честно говоря, сама не могла в это поверить. Вот тогда эмоции и взяли верх – я просто расплакалась. Это был действительно значимый момент для меня», — сказала Каракурт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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