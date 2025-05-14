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Эбрар Каракурт высказалась о своём статусе лучшего бомбардира российской Суперлиги

Эбрар Каракурт высказалась о своём статусе лучшего бомбардира российской Суперлиги
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Турецкая диагональная Эбрар Каракурт оценила свои статистические показатели в прошедшем сезоне чемпионата России — 2024/2025.

– Эби, если смотреть по индивидуальным показателям, то тебе второй год нет равных по количеству набранных очков. В прошлом сезоне было 794 очка, а в этом – новый рекорд – 849. Как ты держишь такой уровень? Раскрой секрет.
– Нет никакой секретной формулы (улыбается). Просто усердная работа и стабильность. Каждую игру я концентрируюсь на готовности. Мне без разницы, кто наш противник по ту сторону сетки. Я думаю о том, как выйти за пределы своих возможностей и сделать всё возможное для команды, — сказала Каракурт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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