Эбрар Каракурт высказалась о своём статусе лучшего бомбардира российской Суперлиги

Турецкая диагональная Эбрар Каракурт оценила свои статистические показатели в прошедшем сезоне чемпионата России — 2024/2025.

– Эби, если смотреть по индивидуальным показателям, то тебе второй год нет равных по количеству набранных очков. В прошлом сезоне было 794 очка, а в этом – новый рекорд – 849. Как ты держишь такой уровень? Раскрой секрет.

– Нет никакой секретной формулы (улыбается). Просто усердная работа и стабильность. Каждую игру я концентрируюсь на готовности. Мне без разницы, кто наш противник по ту сторону сетки. Я думаю о том, как выйти за пределы своих возможностей и сделать всё возможное для команды, — сказала Каракурт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.